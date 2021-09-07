Лунев отметил, что решил покинуть "Зенит", поскольку хотел прогрессировать. Также игрок заявил, что к нему было не лучшее отношение со стороны руководства петербургского клуба.
"В первую очередь - желание прогрессировать и расти. Во вторую очередь - из-за отношения. Отношение ко мне со стороны клуба? Да. Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны "Зенита". И не очень корректное. Но это уже в прошлом", - рассказал Лунев.
Напомним, что в летнее трансферное окно Лунев перешел в "Байер" как свободный агент. Перед этим у него истек срок соглашения с "Зенитом".
Источник: Sport24
"Как вы себе это представляете?" Лунев подтвердил, что "Зенит" собирался арендовать его у "Байера"
"Было не очень корректное отношение со стороны "Зенита". Лунев - о причинах ухода из петербургского клуба
Вратарь "Байера" Андрей Лунев рассказал, почему решил не продлевать контракт с "Зенитом".
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!