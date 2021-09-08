Кузяев сообщил, что у игроков сборной России была установка прессинговать соперников. Также он рассказал о других требованиях тренерского штаба сборной.
"Была установка прессинговать команду. Мы понимали, что Мальта будет стараться держать мяч и мало выносить. Мы играем дома, и мы делали все правильно, что прессинговали на половине поля соперника. В большинстве случаев нам это удавалось. Потихоньку привыкаем к требованиям тренерского штаба. От нас требуют стараться играть низом, почаще забегать за спину соперника", - сказал Кузяев.
Источник: Матч ТВ
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Кузяев прокомментировал победу сборной России над Мальтой
Хавбек сборной России Далер Кузяев высказался о победе над Мальтой в игре отборочного турнира ЧМ-2022 (2:0).
Фото: "СЭ"
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