Смолов отметил, что для него - большая честь быть капитаном сборной. Также форвард заявил, что в силу опыта он не особо волнуется по этому поводу.
"За два часа до игры на установке объявили, что я выбран капитаном на матч. На самом деле, я не впервые вывожу команду с капитанской повязкой. Это огромная честь и ответственность. Но в силу того, что мне уже 31 год, меньше нервозности. Спасибо за доверие", - сказал Смолов.
Отметим, что в матче с Мальтой Смолов забил первый гол сборной России. Второй мяч забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.
Источник: Матч ТВ
Смолов - лучший игрок матча Россия - Мальта
Смолов: быть капитаном сборной - огромная честь. Но мне уже 31 год - меньше нервозности
Нападающий сборной России Федор Смолов высказался о получении капитанской повязки на матч отборочного раунда ЧМ-2022 с командой Мальты (2:0).
Фото: РФС
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