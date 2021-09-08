Широков отметил, что футболисты сборной России испытывают проблемы с физической формой. По его мнению, такая ситуация удивительна в начале сезона.
"Надо спросить у футболистов сборной, как они готовятся, что через 15 минут не могут играть в высоком темпе. Для меня это очень удивительно в начале сезона. <...> У нас игроки сборной, которым играть в Лиге Европы или Лиге чемпионов - как они там играть собрались, если они здесь готовы на 15 минут не самой интенсивной игры?" - сказал Широков.
Напомним, что в сентябре сборная России провела три матча в рамках квалификации ЧМ-2022. В этих встречах команда Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также одержала победы над Кипром и Мальтой с одинаковым счетом - 2:0.
Источник: Чемпионат
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Широков: надо спросить у футболистов сборной, как они готовятся, что через 15 минут не могут играть в высоком темпе
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о физическом состоянии игроков национальной команды.
Фото: "Чемпионат"
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