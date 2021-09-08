Матчи Скрыть

Сделать ставку

Широков: не знаю, почему Головин не является капитаном сборной. Стеснение можно дома оставить

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о ситуации с ролью капитана в национальной команде.
Фото: РИА Новости
Широков отметил, что капитаном сборной мог бы быть полузащитник Александр Головин. По мнению Широкова, у Головина есть личностные качества, чтобы справиться с этой ролью. Экс-игрок сборной России призвал Александра не стесняться и брать на себя ответственность в национальной команде.

"Не знаю, по каким причинам Головин не берет повязку в сборной, или ему ее не дают. Человек с большим международным опытом, может, главный лидер сборной - чего он боится? <...> Бойцовские качества у него всегда были, характер позволяет - иначе бы он не был лидером ни в "Монако", ни в ЦСКА. Либо ему не дают повязку, либо он сам не хочет. А стеснение можно дома оставить. Надо выходить и брать ответственность на себя", - сказал Широков.

Источник: Чемпионат

Широков: надо спросить у футболистов сборной, как они готовятся, что через 15 минут не могут играть в высоком темпе

Александр Головин из-за травмы пропустит около двух недель

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Широков Головин Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Аленичев: Карпин принял абсолютно логичное решение, не вызвав Дзюбу в сборную
Алексей Сафонов: "Локомотив" переплатил за Марадишвили и Тикнизяна 1
"Барселона" летом пыталась приобрести Неймара у "ПСЖ" за 80 млн евро
Широков: не знаю, почему Головин не является капитаном сборной. Стеснение можно дома оставить 2
Президент Ла Лиги: меня не беспокоит уход Месси и Роналду из клубов чемпионата Испании 1
Широков: надо спросить у футболистов сборной, как они готовятся, что через 15 минут не могут играть в высоком темпе
Англия на последних минутах упустила победу над Польшей
Италия разгромила Литву, Германия крупно обыграла Исландию
Испания одержала победу над Косово
Беларусь проиграла Бельгии
"Рубин" и "Динамо" в топе, "Спартак" вновь не впечатлил – оцениваем летние трансферы клубов РПЛ 3
Источник: агент Азмуна предложил "Милану" подписать нападающего "Зенита" бесплатно следующим летом 1
Черданцев: у Миранчука проблема психологического характера. Ее не решили Гасперини и Черчесов. Не решит и Карпин 4
"Вы ищете стабильность в игре 18-летнего мальчика?" Карпин высказался о Захаряне 5
Токсичный Мирзов, Кокорин и Турция, Канделаки ушла с "Матч ТВ", запрет ФИФА для Малкома и Клаудиньо. Главное за 8 сентября
СМИ: руководство "Фиорентины" верит в Кокорина и не собирается его продавать этой осенью 7
Макрон, Месси и Неймар попытаются уговорить Мбаппе подписать новый контракт с "ПСЖ" 4
Золотая молодежь "Краснодара". Как воспитанники Академии Галицкого оказались не нужны клубу 6
"Федя сказал, что изменился, были ошибки по молодости, он это понимает". Карпин - о личном разговоре со Смоловым 8
Карпин рассказал об адаптации в сборной России
Влашич прибыл в расположение "Вест Хэма" (фото) 2
Армения не смогла обыграть Лихтенштейн
Греция - Швеция: Джордан Ларссон вновь остался в запасе, Виктор Классон - в старте
СМИ: "Милан" поборется с "Ромой" за Азмуна следующим летом 5
Газизов рассказал о ситуации с телевизионными правами на показ матчей РПЛ
Мхитарян — о РПЛ: разговоры о переходе есть, это не секрет
Сборная России с главным тренером Карпиным: первые впечатления. 7 ключевых различий и 3 сходства с командой Черчесова 8
Стало известно, сколько зарабатывает Вернер в "Челси"
Глава Башкирии заверил, что "Уфа" получит базового спонсора
Петржела — о дисквалификации Малкома и Клаудиньо: при таком составе "Зенита" потеря 1-2 игроков ничего не значит 7
Все новости
-