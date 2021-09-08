Широков: не знаю, почему Головин не является капитаном сборной. Стеснение можно дома оставить

Широков отметил, что капитаном сборной мог бы быть полузащитник Александр Головин. По мнению Широкова, у Головина есть личностные качества, чтобы справиться с этой ролью. Экс-игрок сборной России призвал Александра не стесняться и брать на себя ответственность в национальной команде.
"Не знаю, по каким причинам Головин не берет повязку в сборной, или ему ее не дают. Человек с большим международным опытом, может, главный лидер сборной - чего он боится? <...> Бойцовские качества у него всегда были, характер позволяет - иначе бы он не был лидером ни в "Монако", ни в ЦСКА. Либо ему не дают повязку, либо он сам не хочет. А стеснение можно дома оставить. Надо выходить и брать ответственность на себя", - сказал Широков.
Источник: Чемпионат
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Фото: РИА Новости
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