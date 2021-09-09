Аленичев назвал основное отличие сборной Карпина от команды Черчесова

Аленичев заявил, что сборная России под руководством Карпина стала играть более смело по сравнению с тем периодом, когда команду тренировал Станислав Черчесов. Также он отметил, что, видимо, в коллективе улучшилась атмосфера.
"В чем главное отличие нынешней [сборной] от образца Станислава Черчесова? <...> Мне кажется, что у той команды присутствовала какая-то боязнь - почти всегда она играла вторым номером. Случались исключения, но крайне редко. При Карпине же заметил, что стараемся действовать от себя, первым номером. При этом нужно найти баланс между обороной и атакой, необходим высокий прессинг. Плюс, со стороны кажется, что атмосфера в коллективе стала лучше", - отметил Аленичев.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: РФС
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