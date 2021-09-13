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Колыванов: лучше игрока, чем Фернандес, на правом фланге сборной нет и вряд ли в ближайшее время появится

Российский специалист Игорь Колыванов высказался о завершении карьеры в сборной защитником Марио Фернандесом.
Фото: Getty Images
— Он был ключевым игроком в сборной. Понятно, что незаменимых нет, но Фернандес это безусловно потеря для сборной.

На данный момент лучше игрока, чем Фернандес, на правом фланге нет и вряд ли в ближайшее время появится, — рассказал Колыванов в интервью Metaratings.

30-летний Фернандес объявил об уходе из сборной России вчера, 13 сентября. Он объяснил это тем, что хочет сконцентрироваться на клубном футболе, выступая за московский ЦСКА.

Последним матчем Фернандеса за сборную была встреча отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:0) 1 сентября.

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Теги: ЦСКА Сборная России Колыванов Фернандес
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