"Он чувствует, что его могут в последний момент отцепить и вся страна будет ржать над ним и боготворить Валеру. Он прекрасно понимает, что его все презирают после рукоблудства. Отказался. Это поступок на его усмотрение. Я тоже как-то от сборной отказался, когда мне там не нравился тренер. Это право каждого. Зачем нам это полено в нападении? Пусть вон молодой Агаларов играет", - цитирует Спиридонова "РЕН ТВ".
Напомним, вчера нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что отказывается от приглашения в сборную России на октябрьские матчи против Словакии и Словении. Дзюба заявил, что пока не набрал форму и не хочет занимать чье-то место в команде. Он подчеркнул, что это не приостановка карьеры, все связано с конкретной ситуацией.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не был вызван на матчи национальной команды в сентябре. Форвард не был приглашен в сборную впервые с ноября 2020 года. За национальную команду Дзюба дебютировал в ноябре 2011 года. В общей сложности 33-летний форвард провел за национальную команду 55 матчей, в которых забил 30 голов и стал автором 16 результативных передач.
Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России
"Зачем нам полено в нападении?" Волейболист Спиридонов - об отказе Дзюбы играть за сборную
Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал решение форварда "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России на ближайшие матчи.
Фото: РПЛ