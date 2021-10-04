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Кафанов назвал фамилию второго предпочтительного выбора вратаря для сборной России после Гильерме

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто еще был предпочтительным выбором в качестве основного голкипера национальной команды на матч с Хорватией, кроме Гильерме.
Фото: РИА Новости
- Все вратари работали хорошо, но Гильерме и Лунев при выборе на эти матчи были предпочтительнее. И в игровых ситуациях, и в двусторонках действовали правильно. На 100 процентов уверен не был, но было ощущение, что к этим матчам наши вратари готовы. Несмотря на то что у Лунева нет игровой практики, тренировки в сильном клубе с сильными партнерами позволили ему довольно ощутимо прибавить, - приводит слова Кафанова "СЭ".

29-летний голкипер немецкого "Байера" (Леверкузен) Андрей Лунев до июля 2021 года выступал за петербуржский "Зенит", который покинул в качестве свободного агента после того, как не смог договориться с сине-бело-голубыми о продлении контракта. Изначально тренерский штаб сборной России не стал вызывать Лунева на сентябрьский сбор, однако позднее он был довызван, несмотря на то, что оказался на сборе пятым по счету вратарем. В матчах против Хорватии, Кипра и Мальты Лунев вместе с Юрием Дюпиным входил в заявку в качестве запасного голкипера.


Теги: Сборная России Гильерме Лунев Кафанов
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