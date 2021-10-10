"Новых травм, как ни странно, не было. Занимаемся восстановлением и теорией. Разобрали игру со Словакией, переговорили с ребятами. Всё, что не получилось в той игре - моя вина. Не так донёс, не так объяснил. К ребятам претензий нет. Понимаю, почему я это говорю. Игра со Словакией - полностью моя вина", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Встреча подопечных Валерия Карпина со Словенией состоится завтра, 11 октября, в Мариборе на стадионе "Людски врт". Стартовый свисток игры прозвучит в 21:45 по Москве.
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Карпин: игра со Словакией - полностью моя вина
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии футболистов национальной команды в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией.
Фото: сборная России