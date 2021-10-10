Тренер сборной Словении Кек: мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался о предстоящем матче с командой России в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

Фото: ТАСС





Напомним, нападающий "



Встреча подопечных Валерия Карпина со Словенией состоится завтра, 11 октября, в Мариборе на стадионе "Людски врт". Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45 по московскому времени. "Каждый тренер приносит новую философию, у Карпина тоже своя философия. Но я могу отметить, что мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет, потому что в прошлом матче он доставил нашей команде очень много проблем в первом тайме", - приводит слова Кека ТАСС Напомним, нападающий " Зенита " Артем Дзюба, отказавшийся от вызова в сборную России, в мартовской игре со словенцами оформил дубль (2:1).Встреча подопечных Валерия Карпина со Словенией состоится завтра, 11 октября, в Мариборе на стадионе "Людски врт". Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45 по московскому времени.