"Каждый тренер приносит новую философию, у Карпина тоже своя философия. Но я могу отметить, что мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет, потому что в прошлом матче он доставил нашей команде очень много проблем в первом тайме", - приводит слова Кека ТАСС.
Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба, отказавшийся от вызова в сборную России, в мартовской игре со словенцами оформил дубль (2:1).
Встреча подопечных Валерия Карпина со Словенией состоится завтра, 11 октября, в Мариборе на стадионе "Людски врт". Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Тренер сборной Словении Кек: мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался о предстоящем матче с командой России в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.
Фото: ТАСС