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Черданцев: выход на чемпионат мира - более важный вопрос, чем эфемерные поиски атакующего футбола

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о стиле игры сборной России.
Фото: РФС
Черданцев отметил, что главное для сборной - попадать на большие турниры. При этом стиль игры команды не так важен, считает комментатор.

"Актуальной темой было бы наше присутствие на больших турнирах, таких как чемпионаты мира. Это важно для развития футбола и интереса к нему. При этом не так важно, как мы там сыграем, - главное там быть. Принципиальность этой задачи - более важный вопрос, чем эфемерные поиски атакующего футбола", - сказал Черданцев.

Напомним, что накануне сборная России победила словенцев со счетом 2:1 в матче отбора на ЧМ-2022. Эта победа вывела коллектив Валерия Карпина на первое место в группе H. В активе россиян 19 очков, отрыв от идущей второй Хорватии составляет два очка.

Источник: Матч ТВ

Черданцев: мне кажется, Дзюба - пройденный этап для сборной России


Теги: Черданцев Сборная России
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