"Сафонов все сделал правильно, все решения были правильные. Наверное, заслуженно получил приз лучшему игроку.
Сафонов - первый номер? На сегодняшний день – да, а дальше уже от него будет зависеть. Я очень рад, что он сделал правильные выводы. Он все сделал правильно, смело сыграл, выходил, обыгрывал соперника. Все делал правильно", - приводит слова Кафанова "РБ Спорт".
Сборная России со счетом 0:1 уступила Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В конце встречи в собственные ворота мяч срезал защитник россиян Федор Кудряшов. Россия финишировала на второй строчке в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Напрямую из этой группы на мундиаль квалифицировалась Хорватия (23 очка).
Теперь Россия в марте 2022 года сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022. Жеребьевка этой стадии отбора состоится в Цюрихе 26 ноября.
Кафанов: Сафонов на сегодняшний день первый номер в сборной
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера Матвея Сафонова в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией.
Фото: РФС