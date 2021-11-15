"Хочется верить, что не бросит команду в такой нелегкий момент. Возможно, это сказано на эмоциях после вчерашней игры. Не каждый может ими управлять. Да, мы сдаем позиции в футболе, но Карпин верил в то, что сможет поднять эмоциональный дух. Ему немного это удалось", - приводит слова Гаджиева "РБ Спорт".
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
Жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет в Цюрихе 26 ноября. Начало - в 19:00 мск.
Колосков заявил, что Карпин должен остаться главным тренером сборной России на стыковые матчи
Гаджиев: хочется верить, что Карпин не бросит сборную
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который не исключил того, что может покинуть свой пост до стыковых матчей.
Фото: РИА Новости