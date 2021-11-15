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Колосков заявил, что Карпин должен остаться главным тренером сборной России на стыковые матчи

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который не исключил того, что может покинуть свой пост до стыковых матчей.
Фото: Sport24
"Я смотрю на это с большой тревогой, у него только начала стабилизироваться ситуация, он разобрался в игроках, просмотрел большое количество футболистов, увидел их в деле и на тренировках. Видно, что команда управляемая. Мое мнение – он должен сейчас остаться в сборной", - цитирует Колоскова Metaratings.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.

Жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет в Цюрихе 26 ноября. Начало - в 19:00 мск.

Карпин не исключил, что может покинуть сборную России перед стыковыми матчами


Теги: Колосков Карпин Сборная России
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