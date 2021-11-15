Радимов: Карпин – это тот тренер, который нужен сборной России

"На данный момент Карпин – это тот тренер, который нужен сборной России. Мне будет грустно, если он покинет свой пост. Я считаю, что у него все хорошо получается и он должен продолжать свою работу дальше. Думаю, что со стыками прекрасно справится, как он, так и вся команда", - сказал Радимов.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
Жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет в Цюрихе 26 ноября. Начало - в 19:00 мск.
Источник: Metaratings
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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов отреагировал на слова наставника сборной России Валерия Карпина о том, что он может покинуть свой пост.
Фото: ФК "Зенит"