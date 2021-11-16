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Президент "Урала": я считаю, Карпин должен продолжать работать со сборной

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста наставника сборной России.
Фото: РИА Новости
Напомним, ранее Карпин допустил, что может вскоре оставить должность главного тренера национальной команды.

Иванов отметил, что не хочет, чтобы Карпин покинул сборную. По словам президента "Урала", ему нравятся выступления сборной России при этом тренере.

"Я не хочу, чтобы Валерий Георгиевич уходил с поста главного тренера сборной России. Конечно, игра на игру не приходится. Где-то что-то, может, и не получилось. Но в целом мне нравится, как команда выглядит при нем. Ребята выиграли несколько хороших матчей и выступили достойно. Я считаю, Карпин должен продолжать работать", - сказал Иванов.

Отметим, что сборная России в марте выступит в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022. В отборочном раунде команда Карпина финишировала на втором месте в группе H, пропустив вперед Хорватию, которая в итоге попала на чемпионат мира напрямую.

Источник: Sport24


Теги: Иванов Г Урал Карпин Сборная России
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