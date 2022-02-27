В РФС прокомментировали отказы Польши и Швеции играть со сборной России в стыковых матчах за ЧМ-2022

- На сегодняшний момент никакой официальной позиции ФИФА нет, помимо заявления от 24 февраля. Все остальное - гадание на кофейной гуще. Я исхожу из того, что есть регламент, если кто-то хочет отказаться, в соответствии с ним должно быть засчитано техническое поражение. Если шведы тоже откажутся, и регламент будет соблюден, значит мы выйдем на чемпионат мира так, - передает слова Соловьева ТАСС.
26 февраля президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в своем официальном твиттере опубликовал заявление о том, что сборная Польши отказывается участвовать в полуфинальном стыковом матче отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре против сборной России. Согласно жеребьевке и запланированному календарю, игра должна пройти в Москве 24 марта. Позже аналогичное заявление выпустил руководитель Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон - сборная этой страны может встретиться с нашей командой в стыковом финале, а президент Футбольной ассоциации Чехии Петр Фоусек заявил, что его страна (соперник Швеции по полуфиналу) с высокой вероятностью также последует польскому и шведскому сценарию.
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Фото: РПЛ