— Ну конечно решение ФИФА и УЕФА расстроило, я только начал вызываться в сборную, — цитирует Дюпина ТАСС.
33-летний Дюпин несколько раз вызывался в сборную России, но не выходил на поле в составе команды Валерия Карпина. В 22 матчах нынешнего сезона за казанский клуб вратарь пропустил 32 мяча.
Отмененный хет-трик Мостового, второй дубль Лисаковича. «Зенит», «Рубин» и «Балтика» вышли в 1/4 финала Кубка России
Дюпин: ну конечно решение ФИФА и УЕФА расстроило, я только начал вызываться в сборную России
Вратарь "Рубина" и сборной России Юрий Дюпин прокомментировал санкции УЕФА и ФИФА, запретившие сборной России принимать участие в международных турнирах.
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