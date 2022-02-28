Зинченко призвал дисквалифицировать всех российских спортсменов

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко призвал принять жесткие меры в отношении России и российского спорта.

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Украинец опубликовал заявление в своем аккаунте в Инстаграме. В нем он призывает дисквалифицировать всех российских спортсменов, запретить российским компаниям выступать в качестве спонсоров международных соревнований и исключить Россию из руководящих органов международных спортивных организаций.



Напомним, с 2015-го по 2016-й год Зинченко выступал за "Уфу" в РПЛ. Он провел за уфимский клуб 33 матча, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Именно из "Уфы" защитник перебрался в "Манчестер Сити" за сумму порядка 2 млн евро.



В нынешнем сезоне Зинченко провел 15 матчей за английский клуб во всех турнирах, в которых отличился двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.