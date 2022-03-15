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"Произошло недопонимание". Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба объяснил истинные причины того, почему не поехал на мартовский сбор национальной команды России.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее наставник национальной команды Валерий Карпин заявил, что Дзюба попросил не вызывать его по семейным обстоятельствам из-за непростой ситуации на Украине, где у Артема проживает много родственников.

"Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали", - сказал Дзюба.

Напомним, Дзюба последний раз попадал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи в прошлом году, но отказался от вызова, объяснив свое решение слабым функциональным состоянием. После этого Валерий Карпин больше не вызывал форварда в сборную.

Нападающий Артем Дзюба в текущем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах за "Зенит". На счету 33-летнего россиянина 12 забитых мячей и 10 голевых передач.

Источник: "СЭ"

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Теги: Дзюба Зенит Карпин Сборная России
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