"Готов ли играть за сборную при Карпине? Да, конечно! Я позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную", - приводит слова Дзюбвы "СЭ".
Ранее наставник национальной команды Валерий Карпин заявил, что Дзюба попросил не вызывать его по семейным обстоятельствам из-за непростой ситуации на Украине, где у Артема проживает много родственников.
Напомним, Дзюба последний раз попадал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи в прошлом году, но отказался от вызова, объяснив свое решение слабым функциональным состоянием. После этого Валерий Карпин больше не вызывал форварда в сборную.
Нападающий Артем Дзюба в текущем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах за "Зенит". На счету 33-летнего россиянина 12 забитых мячей и 10 голевых передач.
"Произошло недопонимание". Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную
Дзюба заявил, что готов играть в сборной России при Карпине
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что готов выступать за сборную России, пока команду возглавляет Валерий Карпин.
Фото: ФК "Зенит"