— Двоякое решение по сбору национальной команды. Ничего плохого в этом нет, а с другой стороны, какой смысл?
Что касается того, что это для сплочения команды, — не надо говорить глупостей. Сплачивать команду нужно было перед Хорватией. Завтра уже все сядут в машину и забудут. Сейчас для всех главное, кто станет чемпионом РПЛ, — приводят слова Мостового РИА Новости.
Ранее стало известно, что национальная сборная России по футболу во главе с Валерием Карпиным с 21 по 27 марта в Москве проведёт тренировочный сбор. Сегодня, 15 марта, на него была оглашена заявка. В неё не попали футболисты, выступающие в иностранных клубах, а также футболисты, собственноручно отказавшиеся от приглашения.
На этом сборе национальная команда планирует проведение одной товарищеской игры. Вероятно, соперником команды Карпина станет молодёжная сборная России, которая также сегодня огласила заявку на сборы.
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Ал. Мостовой: сборы для сплочения команды? Не надо говорить глупостей. Сплачивать команду нужно было перед Хорватией
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящие сборы национальной команды.
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