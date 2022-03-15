— Считаю, что проведение таких сборов является правильным решением, даже несмотря на то, что нас исключили из отбора к чемпионату мира. Сборная же все равно должна существовать, тем более, что намечена товарищеская игра, — приводит слова Колыванова Metaratings.
Напомним, с 21 по 27 марта сборная России во главе с Валерием Карпиным проведёт учебно-тренировочные сборы в Москве. Национальная команда планирует проведение одной контрольной игры, соперник которой ещё не назван.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия во всех международных соревнованиях.
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Колыванов: сборная России должна существовать. Проведение таких сборов является правильным решением
Российский специалист Игорь Колыванов высказался о предстоящих сборах сборной России.
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