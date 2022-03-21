— Мне, например, было бы интересно посмотреть. Думаю, игра получится интересная. Лишь бы травмы друг другу не наносили. А так, я бы с большим интересом посмотрел этот матч, — приводит слова Червиченко "КП Спорт".
Напомним, в международную паузу сборная России и сборная России U21, вероятно, проведут товарищеский матч. Обе команды проводят сбор в Новогорске.
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Червиченко — о возможном матче сборной России с молодежкой: я бы с большим интересом посмотрел этот матч
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко признался, что посмотрел бы на матч сборной России и сборной России U21.
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