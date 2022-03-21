Юран: наше отстранение закончится. Так давайте лучше подготовимся, займемся своим хозяйством

Главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался об отстранении российских клубов и команд от еврокубков.

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Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Московский "



в марте должна была провести стыковые матчи к чемпионату мира-2022. Соперник сборной России Польша автоматически вышла в финал стыковых матчей.

— Рано или поздно наше отстранение закончится. Так давайте лучше подготовимся, займемся своим хозяйством. Чтобы не было такого, когда мы перед ЧМ или ЧЕ начинаем натурализовывать иностранцев, — приводит слова Юрана Sport24 Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Московский " Спартак ", который должен был принимать участие в 1/8 финала Лиги Европы, не сыграл в плей-офф турнира. "РБ Лейпциг" автоматически прошёл в четвертьфинал турнира. Сборная России в марте должна была провести стыковые матчи к чемпионату мира-2022. Соперник сборной России Польша автоматически вышла в финал стыковых матчей.