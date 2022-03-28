Карпин назвал задачу в сборной России на момент отстранения от международных соревнований

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— Хочется воспитать талантливых учеников, заложить те качества, которые необходимы, на взгляд нашего тренерского штаба, современным футболистам, — приводит слова Карпина ТАСС.Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации в мире.Карпин возглавил сборную России в августе 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи к чемпионату мира-2022, в которых не смогла принять участие.