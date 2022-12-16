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Инфантино: нам следует снова обсудить формат групп следующего ЧМ. Может, следует сделать 12 групп по четыре команды

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что формат группового турнира чемпионата мира 2026 года следует еще раз обсудить.
Фото: twimg.com
– Полагаю, что нам следует снова обсудить формат групп следующего чемпионата мира. Планировалось, что будет по три команды в группе, но здесь, на ЧМ в Катаре, были потрясающие и напряженные развязки в группах. Поэтому, может, следует сделать 12 групп по четыре команды, – цитирует Инфантино "ТАСС".

Напомним, что следующий чемпионат мира по футболу запланирован на 2026 год и пройдет в США, Мексике и Канаде. В финальной стадии следующего мирового первенства впервые сыграют целых 48 команд. Чемпионат мира 2022 года, проходящий в Катаре, еще не закончен, но максимально близок к своему завершению. На турнире осталось провести две игры. Сначала в матче за третье место сойдутся сборные Марокко и Хорватии – в ближайшую субботу, 17 декабря. Окончательно завершится ЧМ-2022 финалом Аргентина – Хорватия, который пройдет в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток обеих встреч запланирован на 18:00 по московскому времени. Сборная Франции – действующий чемпион мира. Этот статус они добыли на предыдущем чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.


Инфантино ФИФА Чемпионат Мира
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