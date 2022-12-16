Инфантино: нам следует снова обсудить формат групп следующего ЧМ. Может, следует сделать 12 групп по четыре команды

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что формат группового турнира чемпионата мира 2026 года следует еще раз обсудить.
– Полагаю, что нам следует снова обсудить формат групп следующего чемпионата мира. Планировалось, что будет по три команды в группе, но здесь, на ЧМ в Катаре, были потрясающие и напряженные развязки в группах. Поэтому, может, следует сделать 12 групп по четыре команды, – цитирует Инфантино "ТАСС"
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Напомним, что следующий чемпионат мира по футболу запланирован на 2026 год и пройдет в США, Мексике и Канаде. В финальной стадии следующего мирового первенства впервые сыграют целых 48 команд. Чемпионат мира 2022 года, проходящий в Катаре, еще не закончен, но максимально близок к своему завершению. На турнире осталось провести две игры. Сначала в матче за третье место сойдутся сборные Марокко и Хорватии – в ближайшую субботу, 17 декабря. Окончательно завершится ЧМ-2022 финалом Аргентина – Хорватия, который пройдет в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток обеих встреч запланирован на 18:00 по московскому времени. Сборная Франции – действующий чемпион мира. Этот статус они добыли на предыдущем чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.