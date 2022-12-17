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ЧМ2022
Хорватия
18:00
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Газзаев: хочу, чтобы Аргентина стала чемпионом мира - в коллекции Месси не хватает только этого трофея

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Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, кому будет желать победы в финале Чемпионата мира-2022 в Катаре.
Фото: Getty Images
- Я хочу, чтобы Аргентина стала чемпионом мира. Здесь даже двух мнений быть не может. Там играет футболист, который точно заслужил стать чемпионом мира. В его коллекции не хватает только этого трофея. Месси верой и правдой служит футболу. Он поддерживает уровень - настоящий профессионал. Абсолютный пример для молодого поколения футболистов, - передает слова Газзаева "Чемпионат".

18 декабря в катарском Лусаиле состоится финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Франции. Обе эти страны ранее по два раза выигрывали чемпионат мира - аргентинцы делали это в 1978 и 1986 годах, французы в 1998 и 2018 годах. Капитаном сборной Аргентины является 35-летний нападающий Лионель Месси, который в составе национальной команды выигрывал Кубок Америки, Олимпийские игры и Молодежный чемпионат мира, а на ЧМ-2014 в Бразилии стал серебряным призером.


ЧМ-2022 Сборная Аргентины Месси Газзаев
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