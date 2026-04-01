Италия в третий раз подряд не вышла на чемпионат мира

Сборная Италии вновь осталась за бортом мирового первенства, не сумев пробиться на ЧМ-2026.

В решающем стыковом матче команда Дженнаро Гаттузо уступила Боснии и Герцеговине - 1:1 в основное время и 1:4 в серии пенальти.



Таким образом, итальянцы пропустят чемпионат мира уже в третий раз подряд - ранее команда не смогла квалифицироваться на турниры 2018 и 2022 годов.



Последним мундиалем для сборной остаётся ЧМ-2014, который прошёл на полях Бразилии, где итальянцы не вышли из группы.