Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Швеция
3 - 2 3 2
ПольшаЗавершен
Босния и Герцеговина
1 - 1 (П 4 - 1) 1 141
ИталияЗавершен
Чехия
2 - 2 (П 3 - 1) 2 231
ДанияЗавершен
Косово
0 - 1 0 1
ТурцияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
0 - 0 0 0
МалиЗавершен

Италия в третий раз подряд не вышла на чемпионат мира

Сборная Италии вновь осталась за бортом мирового первенства, не сумев пробиться на ЧМ-2026.
Фото: Football Italia
В решающем стыковом матче команда Дженнаро Гаттузо уступила Боснии и Герцеговине - 1:1 в основное время и 1:4 в серии пенальти.

Таким образом, итальянцы пропустят чемпионат мира уже в третий раз подряд - ранее команда не смогла квалифицироваться на турниры 2018 и 2022 годов.

Последним мундиалем для сборной остаётся ЧМ-2014, который прошёл на полях Бразилии, где итальянцы не вышли из группы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится