- Деятельность сборной не заморожена. Она сильно пострадала, мы не испытываем поток желающих играть с нами. Это очень тяжелый переговорный процесс. Ведутся переговоры по участию в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии в июне. Мы сохранили корпоративные права на участие в ФИФА и УЕФА. Ведем переговоры с коллегами о поэтапном возвращении к соревнованиям, - передает слова Рогачева ТАСС.
Ранее появилась информация о запланированном участии сборной России в Кубке CAFA - Ассоциации футбола Центральной Азии, эти данные поступили от одного из организаторов турнира. Другими участниками этого чемпионата станут члены ассоциации - Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан, а также еще один приглашенный участник (предварительно - сборная Таиланда или Китая). Запланированные сроки турнира - с 9 по 21 июня 2023 года.
23 марта сборная России сыграет выездной товарищеский матч против сборной Ирана, 26 марта наша национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком.
Сборная России сыграет в чемпионате Центральной Азии с участием Ирана и Узбекистана. Что известно на данный момент
УЕФА Россию «не хочет терять и хочет видеть», но в соревнования не допустит. А вы ждали чего-то другого?
Рогачев: РФС ведет переговоры по участию в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии в июне
Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказал о текущем состоянии и перспективах сборной России.
Фото: РФС