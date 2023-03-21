Рогачев: РФС ведет переговоры по участию в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии в июне

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Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказал о текущем состоянии и перспективах сборной России.
Фото: РФС
- Деятельность сборной не заморожена. Она сильно пострадала, мы не испытываем поток желающих играть с нами. Это очень тяжелый переговорный процесс. Ведутся переговоры по участию в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии в июне. Мы сохранили корпоративные права на участие в ФИФА и УЕФА. Ведем переговоры с коллегами о поэтапном возвращении к соревнованиям, - передает слова Рогачева ТАСС.

Ранее появилась информация о запланированном участии сборной России в Кубке CAFA - Ассоциации футбола Центральной Азии, эти данные поступили от одного из организаторов турнира. Другими участниками этого чемпионата станут члены ассоциации - Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан, а также еще один приглашенный участник (предварительно - сборная Таиланда или Китая). Запланированные сроки турнира - с 9 по 21 июня 2023 года.

23 марта сборная России сыграет выездной товарищеский матч против сборной Ирана, 26 марта наша национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком.

Сборная России сыграет в чемпионате Центральной Азии с участием Ирана и Узбекистана. Что известно на данный момент

УЕФА Россию «не хочет терять и хочет видеть», но в соревнования не допустит. А вы ждали чего-то другого?


РФС УЕФА АФК ФИФА
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