В Британии выявили, что игра в футбол может привести к нарушениям в мозге

Удары головой по футбольному мячу приводят к мозговым нарушениям, а позднее - к развитию деменции, сообщается в исследовании британских учёных, опубликованном в специализированном журнале Acta Neuropathologica.Специалисты Университетского колледжа Лондона и Университета Кардиффа изучали небольшую выборку - пять бывших профессиональных футболистов и одного любителя, - но на протяжении долгого времени. В среднем эти мужчины играли в футбол в течение 26 лет - и у всех после 60 лет начали проявляться признаки старческого слабоумия. При посмертном вскрытии медики обнаружили у четверых из них признаки хронической травматической энцефалопатии, также известной как "деменция боксёров"."Когда мы вскрыли их мозг, то увидели там изменения, характерные для бывших боксёров… Впервые удалось показать, что травмы головы, полученные футболистами на протяжении их карьеры, имеют некоторое отношение к развитию деменции", - сказал профессор Хью Моррис из Университетского колледжа Лондона.Авторы исследования подчёркивают, что не анализировали риски для здоровья от удара по мячу головой у детей. Кроме того, они замечают, что за признаками деменции или болезни Альцгеймера у игроков может стоять комбинация факторов, поэтому прямая связь между частыми пасами головой и заболеваниями нервной системы пока не может быть установлена.