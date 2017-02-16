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В Британии выявили, что игра в футбол может привести к нарушениям в мозге

Удары головой по футбольному мячу приводят к мозговым нарушениям, а позднее - к развитию деменции, сообщается в исследовании британских учёных, опубликованном в специализированном журнале Acta Neuropathologica.

Специалисты Университетского колледжа Лондона и Университета Кардиффа изучали небольшую выборку - пять бывших профессиональных футболистов и одного любителя, - но на протяжении долгого времени. В среднем эти мужчины играли в футбол в течение 26 лет - и у всех после 60 лет начали проявляться признаки старческого слабоумия. При посмертном вскрытии медики обнаружили у четверых из них признаки хронической травматической энцефалопатии, также известной как "деменция боксёров".

"Когда мы вскрыли их мозг, то увидели там изменения, характерные для бывших боксёров… Впервые удалось показать, что травмы головы, полученные футболистами на протяжении их карьеры, имеют некоторое отношение к развитию деменции", - сказал профессор Хью Моррис из Университетского колледжа Лондона.

Авторы исследования подчёркивают, что не анализировали риски для здоровья от удара по мячу головой у детей. Кроме того, они замечают, что за признаками деменции или болезни Альцгеймера у игроков может стоять комбинация факторов, поэтому прямая связь между частыми пасами головой и заболеваниями нервной системы пока не может быть установлена.

Чемпионат
Сегодня, 15:34
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8
(1)
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:22) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Одновременно надо было вести наблюдение и за людьми, вообще не игравшими в футбол. Думаю, результаты были бы абсолютно идентичными.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
и у всех после 60 лет начали проявляться признаки старческого слабоумия

а я-то думал, что это проявляется строго после двухсот лет


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Больной
Цитата: 4 звезды
то-то я смотрю бомжекони как-то неадекватно ведут себя laughing

Статью-то прочитал? Или только заголовок глянул?

Так это же "капля", его двойник, чего удивляться.
Регистрация: 6.12.2014
№5 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Смелости не занимать. Ученые из Англии заявили, что футбол - вреден.
Чувствую, многим это не понравилось.
Но логика в их исследовании есть. Тем более есть результаты после вскрытия.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№4 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 16:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Деменция характерна для всех жителей Британии и особенно для чиновников из высшего руководства Англии.
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 15:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 4 звезды
то-то я смотрю бомжекони как-то неадекватно ведут себя laughing

Статью-то прочитал? Или только заголовок глянул?
Регистрация: 4.04.2008
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 15:53) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Хрень какая-то ! Понимаю - Бокс ! А вообще почти любой спорт травматичен . Даже шахматы . Как в " Джентельменах удачи " ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:44) #
  • -3
  •  (9)

то-то я смотрю бомжекони как-то неадекватно ведут себя laughing
Регистрация: 7.12.2016
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