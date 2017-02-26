Томас Мюллер: если ты выигрываешь 8:0, то все могут быть довольны

Форвард "Баварии" Томас Мюллер подвел итоги крупной победы над "Гамбургом" (8:0) в матче 22-го тура Бундеслиги."Это было по-настоящему здорово. В какой-то момент все стало получаться само собой. Если ты выигрываешь 8:0 при хорошей погоде, великолепной атмосфере на арене, все могут быть довольны: и клуб, и команда, и болельщики", – сказал Мюллер.Отметим, что на счету 27-летнего Мюллера в этом матче две голевые передачи и заработанный пенальти.