Голкипер "Гамбурга" может перейти в "Баварию"

Голкипер "Гамбурга" Рене Адлер может продолжить карьеру в "Баварии". Об этом сообщает Bild. Мюнхенский клуб планирует подписать бывшего вратаря сборной Германии, контракт которого истекает ближайшим летом, бесплатно.Адлер выступает за "Гамбург" с 2012 года.