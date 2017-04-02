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Голкипер "Гамбурга" может перейти в "Баварию"

Голкипер "Гамбурга" Рене Адлер может продолжить карьеру в "Баварии". Об этом сообщает Bild. Мюнхенский клуб планирует подписать бывшего вратаря сборной Германии, контракт которого истекает ближайшим летом, бесплатно.

Адлер выступает за "Гамбург" с 2012 года.

"Газета.ру"
Теги: Гамбург Бавария
Сегодня, 08:46
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