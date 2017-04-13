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Оливер Кан: "Бавария" могла лучше обороняться и вдесятером

Экс-голкипер "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан раскритиковал оборону мюнхенского клуба в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:2).

- "Бавария" могла и вдесятером обороняться по-другому, намного лучше. И речь здесь не идет о настрое соперника. "Реалу" предоставили много свободных зон", - цитирует Кана "Газета.ru" со ссылкой на Sport1.
Теги: Бавария
Сегодня, 12:44
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