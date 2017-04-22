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Хосеп Гвардиола: "Бавария" должна гордиться матчем с "Реалом"

Экс-наставник "Баварии" Хосеп Гвардиола заявил, что мюнхенцы могут гордиться своей игрой в полуфинале Лиги чемпионов.

"В первую очередь я думал о том, что "Бавария" после матча с "Реалом" должна испытывать гордость.

Я говорю об Анчелотти, футболистах и всех, кто переживает за команду. Думаю, что до удаления «Бавария» играла лучше. Я знаю, насколько нелегко играть против "Реала", — цитирует специалиста Marca.

"Газета.ру"
Теги: Гвардиола Реал Бавария
Сегодня, 16:46
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