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Хосеп Гвардиола: "Бавария" должна гордиться матчем с "Реалом"
Экс-наставник "Баварии" Хосеп Гвардиола заявил, что мюнхенцы могут гордиться своей игрой в полуфинале Лиги чемпионов.
"В первую очередь я думал о том, что "Бавария" после матча с "Реалом" должна испытывать гордость.
Я говорю об Анчелотти, футболистах и всех, кто переживает за команду. Думаю, что до удаления «Бавария» играла лучше. Я знаю, насколько нелегко играть против "Реала", — цитирует специалиста Marca.
"Газета.ру"
"В первую очередь я думал о том, что "Бавария" после матча с "Реалом" должна испытывать гордость.
Я говорю об Анчелотти, футболистах и всех, кто переживает за команду. Думаю, что до удаления «Бавария» играла лучше. Я знаю, насколько нелегко играть против "Реала", — цитирует специалиста Marca.
"Газета.ру"
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