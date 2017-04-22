Хосеп Гвардиола: "Бавария" должна гордиться матчем с "Реалом"

Экс-наставник "Баварии" Хосеп Гвардиола заявил, что мюнхенцы могут гордиться своей игрой в полуфинале Лиги чемпионов."В первую очередь я думал о том, что "Бавария" после матча с "Реалом" должна испытывать гордость.Я говорю об Анчелотти, футболистах и всех, кто переживает за команду. Думаю, что до удаления «Бавария» играла лучше. Я знаю, насколько нелегко играть против "Реала", — цитирует специалиста Marca.