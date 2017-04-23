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"Реал" в летнее трансферное окно готовит звездный трансфер

Этим летом "Реал" может пополнить игрок звездного уровня.

Президент Флорентино Перес перед очередными выборами главы клуба планирует совершить громкий трансфер, сообщает Goal.

Претендентами на переход в стан "сливочных" называются Эден Азар из "Челси", Кильян Мбаппе из "Монако" и Антуан Гризманн из стана заклятого соперника "Реала" — "Атлетико".

"Газета.ру"
Теги: Реал
Сегодня, 23:24
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