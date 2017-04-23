"Реал" в летнее трансферное окно готовит звездный трансфер

Этим летом "Реал" может пополнить игрок звездного уровня.Президент Флорентино Перес перед очередными выборами главы клуба планирует совершить громкий трансфер, сообщает Goal.Претендентами на переход в стан "сливочных" называются Эден Азар из "Челси", Кильян Мбаппе из "Монако" и Антуан Гризманн из стана заклятого соперника "Реала" — "Атлетико".