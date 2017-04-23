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22:27
Анатолий Мещеряков: уровень судейства был значительно ниже уровня самого последнего игрока на поле
Анатолий Мещеряков: уровень судейства был значительно ниже уровня самого последнего игрока на поле
21:12
Обзор. 33 тур. ФНЛ
Обзор. 33 тур. ФНЛ
20:42
Игорь Шалимов: мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что это бесполезное дело (видео) (2)
Игорь Шалимов: мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что это бесполезное дело (видео) (2)
19:45
В финале будет только Лондон. "Арсенал" прошёл "Манчестер Сити" и решит судьбу титула с "Челси"
В финале будет только Лондон. "Арсенал" прошёл "Манчестер Сити" и решит судьбу титула с "Челси"
17:43
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
17:09
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (74)
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (74)
16:22
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
"Реал" в летнее трансферное окно готовит звездный трансфер
Этим летом "Реал" может пополнить игрок звездного уровня.
Президент Флорентино Перес перед очередными выборами главы клуба планирует совершить громкий трансфер, сообщает Goal.
Претендентами на переход в стан "сливочных" называются Эден Азар из "Челси", Кильян Мбаппе из "Монако" и Антуан Гризманн из стана заклятого соперника "Реала" — "Атлетико".
"Газета.ру"
Президент Флорентино Перес перед очередными выборами главы клуба планирует совершить громкий трансфер, сообщает Goal.
Претендентами на переход в стан "сливочных" называются Эден Азар из "Челси", Кильян Мбаппе из "Монако" и Антуан Гризманн из стана заклятого соперника "Реала" — "Атлетико".
"Газета.ру"
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