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21:50
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (4)
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (4)
19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Карло Анчелотти - первый тренер, выигравший четыре европейских топ-чемпионата
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти стал первым тренером, выигравшим четыре разных топ-лиги Европы.
Мюнхенский клуб обыграл "Вольфсбург" в матче 31-го тура чемпионата Германии и досрочно оформил титул чемпиона страны. Встреча завершилась со счетом 0:6.
Ранее Анчелотти выигрывал Серию А с "Миланом", АПЛ — с "Челси" и Лигу 1 — с "ПСЖ", сообщает Gracenote Live.
"Бавария" в пятый и в рекордный 27-й раз в истории выиграла Бундеслигу.
"Газета.ру"
Мюнхенский клуб обыграл "Вольфсбург" в матче 31-го тура чемпионата Германии и досрочно оформил титул чемпиона страны. Встреча завершилась со счетом 0:6.
Ранее Анчелотти выигрывал Серию А с "Миланом", АПЛ — с "Челси" и Лигу 1 — с "ПСЖ", сообщает Gracenote Live.
"Бавария" в пятый и в рекордный 27-й раз в истории выиграла Бундеслигу.
"Газета.ру"
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