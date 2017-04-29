Карло Анчелотти - первый тренер, выигравший четыре европейских топ-чемпионата

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти стал первым тренером, выигравшим четыре разных топ-лиги Европы.Мюнхенский клуб обыграл "Вольфсбург" в матче 31-го тура чемпионата Германии и досрочно оформил титул чемпиона страны. Встреча завершилась со счетом 0:6.Ранее Анчелотти выигрывал Серию А с "Миланом", АПЛ — с "Челси" и Лигу 1 — с "ПСЖ", сообщает Gracenote Live."Бавария" в пятый и в рекордный 27-й раз в истории выиграла Бундеслигу.