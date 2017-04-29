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Карло Анчелотти - первый тренер, выигравший четыре европейских топ-чемпионата

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти стал первым тренером, выигравшим четыре разных топ-лиги Европы.

Мюнхенский клуб обыграл "Вольфсбург" в матче 31-го тура чемпионата Германии и досрочно оформил титул чемпиона страны. Встреча завершилась со счетом 0:6.

Ранее Анчелотти выигрывал Серию А с "Миланом", АПЛ — с "Челси" и Лигу 1 — с "ПСЖ", сообщает Gracenote Live.

"Бавария" в пятый и в рекордный 27-й раз в истории выиграла Бундеслигу.

"Газета.ру"
Теги: Анчелотти Бавария
Сегодня, 22:32
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