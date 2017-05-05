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Карло Анчелотти: я бы хотел иметь в составе "Баварии" 20 Ламов

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти высоко оценил профессионализм защитника команды Филиппа Лама.

"Лам никогда ни на что не жалуется, и у него никогда не было никаких проблем. Филипп — прекрасный образец для подражания. Это самый профессиональный футболист из всех, которых мне доводилось тренировать. Я был бы не прочь иметь в команде 20 Ламов", — передает его слова ESPN.

33-летний футболист провел 24 матча в текущем розыгрыше Бундеслиги, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

"Газета.ру"
Теги: Анчелотти Бавария
Вчера, 23:29
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№1 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как свиньи, в бытность Карпина, 20 бокетти. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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