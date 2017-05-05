Карло Анчелотти: я бы хотел иметь в составе "Баварии" 20 Ламов

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти высоко оценил профессионализм защитника команды Филиппа Лама."Лам никогда ни на что не жалуется, и у него никогда не было никаких проблем. Филипп — прекрасный образец для подражания. Это самый профессиональный футболист из всех, которых мне доводилось тренировать. Я был бы не прочь иметь в команде 20 Ламов", — передает его слова ESPN.33-летний футболист провел 24 матча в текущем розыгрыше Бундеслиги, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.