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Марсель Забитцер: жаль, что не удалось победить "Баварию"
Полузащитник "Лейпцига" Марсель Забитцер подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (4:5).
"Мы показали очень хорошую игру, но в обороне были немного пассивны. Мы прекрасно понимали каким высоким уровнем располагает "Бавария". Жаль, что не удалось победить. Это был бы самый яркий момент сезона. Мы очень довольны своей игрой, но мы бы предпочли получить за это вознаграждение. Когда ты ведешь 3:1 и 4:2, то, конечно, хочешь в итоге взять три очка", - цитирует футболиста официальный сайт "Баварии".
"Мы показали очень хорошую игру, но в обороне были немного пассивны. Мы прекрасно понимали каким высоким уровнем располагает "Бавария". Жаль, что не удалось победить. Это был бы самый яркий момент сезона. Мы очень довольны своей игрой, но мы бы предпочли получить за это вознаграждение. Когда ты ведешь 3:1 и 4:2, то, конечно, хочешь в итоге взять три очка", - цитирует футболиста официальный сайт "Баварии".
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