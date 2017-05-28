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Эмерсон впервые вызван в сборную Италии

Родившийся в Бразилии левый защитник "Ромы" Эмерсон Палмиери дос Сантос впервые вызван в сборную Италии

Футболист сыграет в товарищеском матче против команды Уругвая и в отборочной встрече чемпионата мира – 2018 против сборной Лихтенштейна, сообщает AP.

22-летний Эмерсон получил итальянское гражданство в марте, так как гражданами этой страны были родственники по материнской линии футболиста.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Италии
Вчера, 23:15
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