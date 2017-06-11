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"Эвертон" готов приобрести Классена за 20 миллионов фунтов

"Эвертон" близок к подписанию контракта с полузащитником "Аякса" Дави Классеном.

"В Англии бывает сложно многим техничным и одаренным игрокам из-за высоких требований, но Дави Классен добился очень большого прогресса", — цитирует главного тренера "Эвертона" Рональда Кумана Mirror.

Футболиста оценивают в ?20 млн (€23 млн). В случае приобретения Классена ливерпульцы могут расстаться с полузащитником Россом Баркли, переговоры с которым по продлению контракта зашли в тупик.

"Газета.ру"
Теги: Аякс Эвертон Трансферы
Сегодня, 12:15
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