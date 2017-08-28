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Кевин Кампль близок к подписанию соглашения с "Лейпцигом"

Полузащитник "Байера" Кевин Кампль близок к подписанию соглашения с "Лейпцигом", утверждает Kicker. Хавбек согласовал условия личного контракта с клубом. При этом "быки" еще не договорились о переходе футболиста. О сумме трансфера не сообщается.

Напомним, что 26-летний словенец выступает за "Байер" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел в составе фармацевтов 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Байер РБ Лейпциг Трансферы
Сегодня, 22:24
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