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Сборная Италии проиграла в отборочных турнирах впервые с 2006 года

Сборная Италии уступила Испании (3:0) в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.

Для итальянцев это поражение стало первым за 11 лет в матчах отборочного турнира чемпионата мира или чемпионата Европы.

Последний раз Италия уступала в отборе 6 сентября 2006 года в квалификационной игре к Евро-2008 с командой Франции (1:3). Беспроигрышная серия команды остановилась на отметке в 56 матчей.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 10:18
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