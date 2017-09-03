Сборная Италии проиграла в отборочных турнирах впервые с 2006 года

Сборная Италии уступила Испании (3:0) в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.Для итальянцев это поражение стало первым за 11 лет в матчах отборочного турнира чемпионата мира или чемпионата Европы.Последний раз Италия уступала в отборе 6 сентября 2006 года в квалификационной игре к Евро-2008 с командой Франции (1:3). Беспроигрышная серия команды остановилась на отметке в 56 матчей.