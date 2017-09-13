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Главный тренер "Баварии" Анчелотти может покинуть клуб летом

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти может покинуть мюнхенскую команду по окончании сезона 2017/2018, передает ESPN FC.

Карло Анчелотти занимает пост главного тренера "Баварии" с 2016 года.

Ранее сообщалось, что преемником 58-летнего итальянского специалиста готов стать наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман.

"Газета.ру"
Теги: Анчелотти Бавария
Сегодня, 22:32
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