Главный тренер "Баварии" Анчелотти может покинуть клуб летом

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти может покинуть мюнхенскую команду по окончании сезона 2017/2018, передает ESPN FC.Карло Анчелотти занимает пост главного тренера "Баварии" с 2016 года.Ранее сообщалось, что преемником 58-летнего итальянского специалиста готов стать наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман.