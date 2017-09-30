Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель в ближайшее время возглавит мюнхенскую "Баварию".По информации немецкого издания Bild, специалист вылетел в Мюнхен для подписания контракта.28 сентября стало известно, что итальянский тренер Карло Анчелотти был отправлен в отставку с поста наставника "Баварии". Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вилли Саньоль, занимавший должность ассистента.