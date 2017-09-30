Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Томас Тухель в ближайшее время возглавит мюнхенскую "Баварию"

Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель в ближайшее время возглавит мюнхенскую "Баварию".

По информации немецкого издания Bild, специалист вылетел в Мюнхен для подписания контракта.

28 сентября стало известно, что итальянский тренер Карло Анчелотти был отправлен в отставку с поста наставника "Баварии". Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вилли Саньоль, занимавший должность ассистента.

"Газета.ру"
Теги: Тухель Бавария
Сегодня, 04:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.