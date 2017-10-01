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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Киевское "Динамо" не смогло одолеть "Зарю", ведя 3:0. В матче забито 8 мячей и показано 9 карточек
Киевское "Динамо" не смогло одолеть "Зарю", ведя 3:0. В матче забито 8 мячей и показано 9 карточек
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"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
"Бавария" вела 2:0 в первом матче после отставки Анчелотти, но не смогла победить "Герту"
Увольнение тренера пока не помогает бессменному чемпиону Германии: по итогам 7-го тура отставание "Баварии" от "Боруссии" увеличилось до 5 очков.
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Штарк, Рекик, Вайзер, Дарида (Лустенбергер, 80), Леки, Шелбред, Дуда (Лазаро, 75), Харагуси (Эссвайн, 87), Калу
"Бавария": Ульрайх, Алаба, Боатенг (Зюле, 79), Хуммельс, Мартинес, Киммих, Толиссо, Роббен (Алькантара, 60), Рибери (Коман, 62), Левандовски, Мюллер
Предупреждения: Толиссо, 52, Киммих, 72
Чемпионат Германии
7 тур
"Герта" - "Бавария" 2:2
Голы: Дуда, 51, Калу, 56 - Хуммельс, 11, Левандовски, 49
7 тур
"Герта" - "Бавария" 2:2
Голы: Дуда, 51, Калу, 56 - Хуммельс, 11, Левандовски, 49
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Штарк, Рекик, Вайзер, Дарида (Лустенбергер, 80), Леки, Шелбред, Дуда (Лазаро, 75), Харагуси (Эссвайн, 87), Калу
"Бавария": Ульрайх, Алаба, Боатенг (Зюле, 79), Хуммельс, Мартинес, Киммих, Толиссо, Роббен (Алькантара, 60), Рибери (Коман, 62), Левандовски, Мюллер
Предупреждения: Толиссо, 52, Киммих, 72
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