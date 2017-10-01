"Бавария" вела 2:0 в первом матче после отставки Анчелотти, но не смогла победить "Герту"

Чемпионат Германии



7 тур



"Герта" - "Бавария" 2:2



Голы: Дуда, 51, Калу, 56 - Хуммельс, 11, Левандовски, 49

Увольнение тренера пока не помогает бессменному чемпиону Германии: по итогам 7-го тура отставание "Баварии" от "Боруссии" увеличилось до 5 очков.Ярстейн, Платтенхардт, Штарк, Рекик, Вайзер, Дарида (Лустенбергер, 80), Леки, Шелбред, Дуда (Лазаро, 75), Харагуси (Эссвайн, 87), Калу: Ульрайх, Алаба, Боатенг (Зюле, 79), Хуммельс, Мартинес, Киммих, Толиссо, Роббен (Алькантара, 60), Рибери (Коман, 62), Левандовски, Мюллер: Толиссо, 52, Киммих, 72