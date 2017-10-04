Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Луи ван Гал может вернуться в "Баварию"

Новым главным тренером "Баварии" может стать голландский специалист Луи ван Гал.

Как отмечается в немецком издании Bild, 66-летний специалист присутствовал на матче мюнхенцев в Лиге чемпионов против "ПСЖ" (0:3), после которого в отставку был отправлен предыдущий наставник "Баварии" Карло Анчелотти.

Ван Гал ранее уже работал с "Баварией" с 2009 по 2011 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

"Газета.ру"
Теги: ван Гал Бавария
Сегодня, 05:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.