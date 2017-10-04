Луи ван Гал может вернуться в "Баварию"

Новым главным тренером "Баварии" может стать голландский специалист Луи ван Гал.Как отмечается в немецком издании Bild, 66-летний специалист присутствовал на матче мюнхенцев в Лиге чемпионов против "ПСЖ" (0:3), после которого в отставку был отправлен предыдущий наставник "Баварии" Карло Анчелотти.Ван Гал ранее уже работал с "Баварией" с 2009 по 2011 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.