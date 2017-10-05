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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юпп Хайнкес в четвертый раз возглавит "Баварию"
Бывший наставник мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес согласился возглавить команду.
Немецкое издание Bild утверждает, что руководство "Баварии" надеется на выход команды из кризиса под руководством Хайнкеса.
28 сентября "Бавария" отправила в отставку Карло Анчелотти с поста главного тренера клуба.
"Газета.ру"
Немецкое издание Bild утверждает, что руководство "Баварии" надеется на выход команды из кризиса под руководством Хайнкеса.
28 сентября "Бавария" отправила в отставку Карло Анчелотти с поста главного тренера клуба.
"Газета.ру"
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