Юпп Хайнкес в четвертый раз возглавит "Баварию"

Бывший наставник мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес согласился возглавить команду.Немецкое издание Bild утверждает, что руководство "Баварии" надеется на выход команды из кризиса под руководством Хайнкеса.28 сентября "Бавария" отправила в отставку Карло Анчелотти с поста главного тренера клуба.