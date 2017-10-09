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Юпп Хайнкес: конечно, будут сомневающиеся, но я все же знаю о футболе парочку вещей

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал свое назначение. Напомним, специалист возглавил мюнхенцев до конца сезона.

"В последние годы у меня были предложения от европейских топ-клубов, но я решил, что не хочу возвращаться. Так что это не камбэк, это будет ограничено по времени. После ухода из "Баварии" в 2013 году я не думал, что вернусь.

Мне было важно, чтобы мой тренерский штаб пришел в "Баварию" вместе со мной. Понимаю, что будут сомневающиеся, но футбол изобрели не только что. Я знаю о нем парочку вещей. Я следил за ним.

Мне нужно проанализировать ситуацию. Несмотря на сложности, уверен, "Бавария" скоро покажет свое настоящее лицо. Хочу создать команду, где каждый работает за каждого и думает об успехе всего клуба.

Анчелотти – джентльмен и великолепный тренер. Увольнение может случиться с любым, если что-то не сработало. Что бы мне ни приходилось говорить, это точно не будет направлено против него", – передает слова Хайнкеса Sports.ru со ссылкой на пресс-службу "Баварии".
Теги: Хайнкес Бавария
Сегодня, 14:58
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